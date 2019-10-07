"hedef abd'ye mobilya ihracatını 3 milyar doların üzerine taşımak"

07.10.2019 16:03

– İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ana hedeflerinin ABD'ye ihracatı 3 milyar doların üzerine taşımak olduğunu belirtti.

Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde yıllık bazda 17.3 artışla 3 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, yalnızca mobilya ihracatının da yüzde 10.27 artışla 2.59 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Ana hedefin ABD'e mobilya ihracatını 3 milyar doların üzerine taşımak istediklerini vurgulayan Güleç, şöyle devam etti:

"Dünya mobilya dış ticareti 2009-2018 arasında yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Bugün 450 milyar dolara ulaşan dünya pazarının 2050 yılında 1 trilyon doları aşması öngörülüyor. Dolayısıyla biz Türkiye mobilya sektörü olarak bu rakamların ne kadarında varlığımızı sürdürebiliriz ona bakmalıyız. Hedef pazarlarımızdan olan ABD'ye ihracat yapan 5 sektörden bir tanesiyiz. Hedefimiz; kısa sürede Amerika'ya 3 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirmek. Biz sektör olarak gücümüzü biliyoruz. Neden en büyük pazarlardan biri olan Amerika'ya 10 milyar dolar değerinde mobilya satmayalım. Sektör olarak ölçek ekonomisine geçme zamanımız geldi."

Kaynak: DHA

- İstanbul