Hedef 50 bin ton asfalt
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Hedef 50 bin ton asfalt

Altındağ'ın her bölgesine eşit hizmet götürmek için çalışan Altındağ Belediyesi, 2020 yılında asfalt serim hedefini belirledi.

Hedef 50 bin ton asfalt
03.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:19

Altındağ'ın her bölgesine eşit hizmet götürmek için çalışan Altındağ Belediyesi, 2020 yılında asfalt serim hedefini belirledi. Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde yılsonuna kadar 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

Vatandaşların evlerine rahat ve konforlu bir şekilde ulaşabilmeleri için asfalt serim ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Altındağ Belediyesi, 2020 yılının sonuna kadar Altındağ'a 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştirecek. Asfalt çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız olarak sürdüren ekipler, bozulan yolların bakım ve onarımlarını da gerçekleştiriyor. Ekipler, kimi yollar ise baştan aşağı yenileniyor.

Her talep dikkate alınıyor

Vatandaşların taleplerinin birinci öncelikleri olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "İnşallah Altındağımızda bu yılın sonuna kadar 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek vatandaşlarımızın evlerine rahat ve konforlu seyahat etmelerini sağlayacağız. Amacımız güzel ve düzenli bir Altındağ Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak çalışmalarımıza yoğunluk veriyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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