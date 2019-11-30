Hedef 45 bin denetim

30.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:43

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla ülke genelinde başlatılan "Ürün Bazlı" denetim seferberliği kapsamında Antalya'da denetimler bugün de devam etti. İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli gıda kontrolör ekipleri il genelinde denetimlerini sürdürdü.



Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut,Muratpaşa,Kepez ve Konyaaltı İlçelerinde toplu tüketim yerlerine yönelik gıda denetimine katıldı. Bu yıl hedef 28 bin 500 işletmeye 45 bin denetim hedeflenen seferberlik kapsamında altyapı, ürünün izlenebilirliği, dokümantasyon ve numune çalışmalarıyla yapılıyor."Ürün Bazlı" denetim seferberliği bugün itibarıyla sona ererken, rutin denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA