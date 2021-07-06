Hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları
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Hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

Hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları
Bültenler - Haberler | Güncel

Urla Deniz Kulübü'nün genç sporcusu Derin Atakan yeni olimpik sınıf olan Formula Kite' ta birinci olarak Milli Takım'a seçildi.

Başarılı sporcu Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2021 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan TYF2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nda Formula Kite sınıfında milli takıma girmeye hak kazandı.

Atakan 2021 Aralık ayında 50.' si düzenlenecek olan olimpik düzeydeki Youth World Sailing Championships' te ülkemizi ilk defa temsil edecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için yeni olimpik disiplin seçilmiş olan Formula Kite sporcu seçmelerine katılan Atakan başarılı olması halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışmaya hak kazanacak.

Kaynak: Bültenler

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