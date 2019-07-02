Hedef: 2 yılda Özbekistan'da 10 mağaza

Erkek giyim sektörü markası Altınyıldız Classsics, Özbekistan 'daki ilk mağazasını açtı. Markanın büyüme hedefleri içinde yurtdışı mağazalarının önemine değinen BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, hedeflerinin 2 yılda Özbekistan'da 10 mağaza açmak olduğunu söyledi.

Altınyıldız Classsics, Özbekistan'daki ilk mağazasını ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Taşkent'te açtı. Yeni mağazasında geniş ürün gamıyla hizmet vereceklerini duyuran BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, müşterileri üstün kumaş kalitesi ve ileri teknoloji ile buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

YURTDIŞINDA 100 MAĞAZA HEDEFİ

Markanın büyüme hedefleri içinde yurtdışı mağazalarının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Habif, "Altınyıldız Classics olarak 3 yıl içinde yurtdışında 100 mağazaya ulaşarak her kıtada var olmayı hedefliyoruz. Büyüme adımlarımız içinde Özbekistan'ın da önemli bir yeri bulunuyor. İlk mağazamızı Taşkent'te açtık ve 2 yıl içinde ülkede 10 mağaza ile faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Altınyıldız Classics kalitesini Özbekistan'ın her köşesine taşıyarak, markamızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DE DE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Markanın, yurtiçinde de 55 ilde toplam 170 mağazası, Boyner-YKM katlı mağazaları ve online satış kanalı ile müşterilerine kusursuz bir deneyim yaşattıklarını ifade eden Habif, "2018 yılını çok verimli geçirdik. 2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 20 büyümeyle tamamladık. 2019 yılında da büyüme hedeflerimiz doğrultusunda hem yurtiçinde hem de yurtdışında emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Habif, "Taşkent'in en uğrak noktalarından biri olan Taşkent Compass AVM'de açılan mağazada Altınyıldız Classics koleksiyonu takım elbiseden smokine, gömlekten tişörte, pantolondan ayakkabıya ve tamamlayıcı aksesuarlara uzanan zengin seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul