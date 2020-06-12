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Hedef 150 ton salça üretimi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 2021 yılında 750 ton domates işleyerek, 150 ton salça üretecek kapasiteye geleceklerini söyledi.

Hedef 150 ton salça üretimi
12.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:29

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 2021 yılında 750 ton domates işleyerek, 150 ton salça üretecek kapasiteye geleceklerini söyledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından ayva lokumu, nar lokumu, meyve suyu, sebze-meyve kurusu, mantı, makarna, tarhana gibi yöresel ürünlerin yanı sıra salça üretiminde de kapasitesinin arttırılması hedefleniyor. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 2021 yılında 750 ton domates işleyerek, 150 ton salça üretecek kapasiteye geleceklerini söyleyerek, "Artan salça siparişlerini karşılamak için yapmakta olduğumuz ilave yatırımlar için Sakarya ilinde faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ettik. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın destekleriyle Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi aracılığı ile Tarım Kredi Mağazalarına salça veren belediye olarak üretimi arttırmak adına makine imalatım yapan firmaya sipariş verdik. Bu makineler geldiğinde 20212 yılında 750 ton domates işleyerek, 150 ton salça üretecek kapasiteye geleceğiz. Bu yıl salça, ayva lokumu,nar lokumu, meyve suyu,sebze-meyve kurusu, mantı, makarna, tarhana yöresel ürünlerinin yanı sıra karpuz pekmezine de büyük önem veren Osmaneli Belediyesi tarımsal ürünlerde önemli bir marka olacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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