"Hedef 1 Günde 55 Bin 555 Aşı" kampanyası Çarşamba ilçesinde de uygulandı
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"Hedef 1 Günde 55 Bin 555 Aşı" kampanyası Çarşamba ilçesinde de uygulandı

'Hedef 1 Günde 55 Bin 555 Aşı' kampanyası Çarşamba ilçesinde de uygulandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası kapsamında Çarşamba ilçesinde de aşılama uygulaması yapıldı.

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hedef Bir Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası kapsamında Çarşamba ilçesinde de aşılama uygulaması yapıldı.

Tekkeköy Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özer Özen, Tarihi Çarşamba Köprüsü'ndeki aşılama noktasını ziyaret etti.

Doğan, koronavirüs ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra aşımızı da olmamız çok mühim. Başlatılan aşı kampanyasına, Çarşamba'mızdan da ilgi yoğundu. Hemşehrilerimiz tarihi köprümüz üzerinde kurulan aşı durağına gelerek aşılarını oldu. Virüse karşı en büyük mücadelemizi aşı ile sağlayacağız. İnşallah kurallara uyarak ve aşımızı olarak bu virüsten kurtulacağız.Tüm hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

'Hedef 1 Günde 55 Bin 555 Aşı' kampanyası Çarşamba ilçesinde de uygulandı
'Hedef 1 Günde 55 Bin 555 Aşı' kampanyası Çarşamba ilçesinde de uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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