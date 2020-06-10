Hedasi Barajı'nın tarafları, anlaşmazlıklara çözüm bulmak için günlük toplantı düzenleyecek
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Hedasi Barajı'nın tarafları, anlaşmazlıklara çözüm bulmak için günlük toplantı düzenleyecek

Sudan, Mısır ve Etiyopya Su İşleri ve Sulama Bakanları, uzun bir aradan sonra yeniden başlayan Hedasi Barajı müzakereleri kapsamında günlük toplantılar düzenlemeye karar verdi.

Hedasi Barajı'nın tarafları, anlaşmazlıklara çözüm bulmak için günlük toplantı düzenleyecek
10.06.2020 05:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 05:10

Sudan, Mısır ve Etiyopya Su İşleri ve Sulama Bakanları, uzun bir aradan sonra yeniden başlayan Hedasi Barajı müzakereleri kapsamında günlük toplantılar düzenlemeye karar verdi.

Mısır'daki "El-Yevm es-Sabi" Gazetesi, Mısır ile Etiyopya arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir aylık bir aranın ardından dün video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmenin ardından bakanların, cuma ve pazar hariç her gün toplanma kararı aldığı bilgisine yer verdi.

Haberde ayrıca, bakanların, ABD, AB ve Güney Afrika'dan müzakerelere katılan 3 gözlemcinin rolünün belirlenmesi için bugün görüşmeye devam edeceği belirtildi.

Haberde, Mısır'ın, müzakerelerde temel referans olarak ABD'de imzalanan belgeyi teklif ettiği ancak Etiyopya'nın bu belgeyle ilgili bazı itirazlarının olduğu ifade edildi.

Ahbar el-Yevm Gazetesi de 3 bakanın dünkü görüşmede, anlaşmazlık olan konularda uzlaşmaya varmak için video konferans yoluyla günlük toplantılar düzenleme kararı aldığını aktardı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA dün, Sudan, Mısır ve Etiyopya Su İşleri bakanlarının video konferans yöntemiyle doğrudan müzakerelere yeniden başladığını duyurmuştu.

Baraj gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.?

Yıllardır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve neticelendirilemeyen görüşmeler şubat ayında kesintiye uğramış, Sudan, tarafları tekrar aynı masada buluşturmak için girişim başlatmıştı.

Baraj inşaatının yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, bölge ülkeleri arasında anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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