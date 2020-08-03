Hedasi Barajı krizinin tarafları müzakerelere yeniden başladı
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Hedasi Barajı krizinin tarafları müzakerelere yeniden başladı

Etiyopya, Mısır ve Sudanlı bakanların katılımıyla, Afrika Birliği ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin gözetiminde Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi için müzakereler yeniden başladı.

Hedasi Barajı krizinin tarafları müzakerelere yeniden başladı
03.08.2020 23:29 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:26

Etiyopya, Mısır ve Sudanlı bakanların katılımıyla, Afrika Birliği ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin gözetiminde Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi için müzakereler yeniden başladı.

Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre, Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Prof. Yasir Abbas, toplantının açılış konuşmasında, üç ülke arasında anlaşmaya varılmadan önce yapılacak tek taraflı eylemin, Mavi Nil'in kıyıları üzerindeki çevresel ve sosyal açıdan olumsuz etkisi olacağını vurguladı.

Abbas, devletler arasında anlaşmanın gerekliliğini belirterek, "Taraflar, teknik ve yasal olarak uzman düzeyinde müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiler. Mevcut müzakereler süreçte belirleyici olmalı." dedi.

Toplantıda, üç ülke arasındaki müzakerelerin, 6 Ağustos 2020 Perşembe günü bakanlık düzeyinde devam etmesi kararı alındı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kolu Mavi Nil üzerinde inşasını sürdürdüğü ve bu ülke ile Mısır ve Sudan arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesi konusunda tıkanan müzakerelerde taraflar, görüşmeleri sürdürme kararı almıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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