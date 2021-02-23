Hector Bellerin'in Sakatlığının Ardından Arsenal'e Dönüş Hikayesi
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Hector Bellerin'in Sakatlığının Ardından Arsenal'e Dönüş Hikayesi

23.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:22

Ocak 2019'da Hector Bellerin futbol dünyasının en korkulan sakatlıklarından biri olan ön çağraz bağı yırtılmasıyla karşı karşıya kaldı. Uzun bir tedavi sürecinden geçen Arsenal'li bek formunu geri kazanarak sahalara geri döndü. Bellerin'in rehabilitasyon sürecinin hikayesine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Ocak 2019'da Hector Bellerin futbol dünyasının en korkulan sakatlıklarından biri olan ön çağraz bağı yırtılmasıyla karşı karşıya kaldı. Uzun bir tedavi sürecinden geçen Arsenal'li bek formunu geri kazanarak sahalara geri döndü. Bellerin'in rehabilitasyon sürecinin hikayesine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Hector Bellerin'in Sakatlığının Ardından Arsenal'e Dönüş Hikayesi

Kaynak: Dugout

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