Heavy Rain, Ücretsiz Demosuyla Birlikte PC Platformuna Geldi

Quantic Deam'in gerilim oyunu Heavy Rain, ilk olarak yalnızca PlayStation için yayınlanmıştı ancak yeni bir gelişme sonucunda oyun Epic Games'in mağazasında görüntülendi.

Belki de birçoğumuzun oyundaki 'Jason' hatasıyla tanıdığımız Heavy Rain, duygusal olarak çökmüş bir baba, özel bir detektif, bir gazeteci ve FBI ajanı gibi oynanabilir karakterlerle genç çocukları hedef alan bir seri katili bulma hikayemizi konu alıyor.

Şu anda Epic Games'in mağazasında 70 TL'ye satılan oyunun ücretsiz bir demosu da mevcut. Oyunu satın almak ya da ücretsiz demoyu deneyimlemek isterseniz bu bağlantı aracılığıyla Epic Games'in mağazasına gidebilirsiniz.