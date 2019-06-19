Heavy rain causes flooding in Turkey's Trabzon

Heavy rain causes flooding in Turkey's Trabzon

TRABZON, TURKEY - JUNE 18: Heavy rainfall causes flooding in Arakli district of Trabzon, a Black Sea province in northern Turkey, on June 18, 2019. .

TRABZON, TURKEY - JUNE 18: Heavy rainfall causes flooding in Arakli district of Trabzon, a Black Sea province in northern Turkey, on June 18, 2019. .

Kaynak: AA
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