Heatrow Havalimanında Planlanan Yeni Pist Tasarruf İçin 300 Metre Kırpılacak

– Dünyanın en işlek havalimanı Heatrow Uluslararası Havalimanı'nda yapılması planlanan yeni uçak pistinin 2.5 milyar sterlin tasarruf sağlamak amacıyla 300 metre kısaltılması planlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre Heateow Havalimanı, Havalimanları Komisyonu sürecinin ardından hükümet tarafından da onaylanmış projede 2.5 miylar sterlin (3.5 milyar dolar) tasarruf sağlamak için 300 metre kısaltma yapılmasını talep edecek.

?Bu kesintiyi isteyemen bazı taraflar tahmin edilen ekonomik faydaların da olumsuz etkileneceğini iddia ediyor.

Hükümet havalimanının büyütülmesi projesini desteklemiş fakat yolculara yansıtılması düşünülen uçuş fiyatlarının bu inşaat sebebiyle artırılmaması gerektiğini söylemişti. Heathrow yönetimi pistin 300 metre kısaltılmasıyla maliyetlerini 14.3 milyar sterline – ilk planlanan bütçenin 2.5 milyar sterlin altına – tamamlayabileceğini öngörüyor. - İstanbul