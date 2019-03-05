Heathrow ve London City Havalimanları ile Waterloo İstasyonunda 3 Şüpheli Paket Bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Heathrow ve London City havalimanları ile şehrin merkezindeki Waterloo tren istasyonunda üç ayrı şüpheli paket bulundu.

Londra polisi, "küçük el yapımı patlayıcı cihazların" A4 zarfların içinde bu noktalara bırakıldığını açıkladı.

Polis yetkilileri, paketlerden sadece birinin alev aldığını ancak yaralanan olmadığını belirtti.

Yetkililer, olaylar arasında bağlantı olduğu üzerinde duruyor.



Heathrow Havalimanı'nda çalışanlara ayrılan bölge, sabah saatlerinde paket fark edildikten sonra tamamen tahliye edildi.

Çalışanlar paketi açtıklarında ise içindeki cihaz alev aldı ancak yaralanan olmadı.

BBC muhabiri Daniel Sandford, Heathrow'da bulunan paketin üzerinde "İrlanda" pulu olduğunu aktardı.

Sonraki 3 saat içinde, iki ayrı şüpheli paket daha bulundu.

Kentin en kalabalık metro istastonlarından Waterloo ikinci şüpheli paketin bulunması sonrası polis tarafından kordonla çevrelendi.

Üçüncü paket ise, Newham bölgesindeki City Airport havalimanında yerel saatle 12: 10 sularında yolcu terminaline iki dakika uzaklıktaki City Havacılık Evi'nde bulundu.

100'e yakın çalışan hemen tahliye edildi ve birkaç saat sonra geri döndü.