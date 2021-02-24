Heathrow Havaalanı 2 milyar sterlin zarar etti
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Heathrow Havaalanı 2 milyar sterlin zarar etti

24.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:01
Heathrow Havaalanı 2 milyar sterlin zarar etti

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havaalanı'nın, 2020 yılında 2 milyar sterlin zarar ettiği bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havaalanı'nın, 2020 yılında 2 milyar sterlin zarar ettiği bildirildi.

Heathrow Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, 2020'de 75 yıllık tarihinin en zor yılını yaşayan havaalanının, azalan uçuş ve yolcu sayısı nedeniyle 2 milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi.

Açıklamada, havaalanının yılda ortalama 80 milyon olan yolcu sayısının 2020 yılında 22 milyona gerilediği belirtildi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Heathrow Havaalanı Üst Yöneticisi (CEO) John Holland-Kaye, havaalanının 2023 yılına kadar yeterli nakdinin olduğunu söyledi.

Holland-Kaye, ayrıca İngiltere'de 22 Şubat tarihinde Başbakan Boris Johnson'ın ülkenin karantinadan çıkış planını açıklamasının ardından, tatilcilerin bu yaz tatile çıkabileceklerine inandığını söyledi.

İngiliz hükümetinin karantinadan kademeli çıkış planına göre, mayıs ayı ortasından itibaren ülkede karşılıklı uçuşların normale dönmesi öngörülüyor.

Halen yaklaşık 17,7 milyon kişinin aşılandığı ülkede, tüm yetişkinlerin aşı işlemlerinin temmuza kadar tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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