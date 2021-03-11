HEAŞ, hava taksi işletmeciliğine başlıyor
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HEAŞ, hava taksi işletmeciliğine başlıyor

11.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:57
HEAŞ, hava taksi işletmeciliğine başlıyor

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ). Gulfstream G450 model iş jetiyle hava taksi işletmeciliğine başlıyor.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ). Gulfstream G450 model iş jetiyle hava taksi işletmeciliğine başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kuruluşunun 20. yılında faaliyet alanını genişleterek, sivil havacılık sektörünün önemli bir kolu olan iş jeti/ hava taksi işletmeciliği faaliyetine başlama kararı alan HEAŞ, bu faaliyetini Vatanjet markasıyla sürdürecek.

Açıklamada ilk uçak alımını geçtiğimiz ay gerçekleştirerek Gulfstream G450'yi envanterine dahil eden şirketin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde TC-VTN uçağının tescil işlemlerini de tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizde iş jeti ve hava taksi sektörünün gelişmesine kaliteli ve konforlu özel uçuş hizmeti sunarak katkı vermek amacıyla yola çıkan HEAŞ, ilerleyen dönemde bu yeni faaliyetlerini büyütmeyi ve filosuna yeni uçakları katmayı da hedeflemektedir. Bu nedenle şirket yönetiminde de reorganizasyona gidilerek bu faaliyetlerin Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak İş Jeti/Hava Taksi İşletme Direktörlüğü bünyesinde yürütülmesi kararlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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