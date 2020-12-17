HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:23
HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, AA'nın

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, Anadolu Ajansının (AA) gelenekselleşen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, Anadolu Ajansının (AA) gelenekselleşen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektikleri fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Sağlam, spor, haber ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Hüseyin Sağlam, haber dalında bir Filistinlinin elinde bayrakla İsrail askeri aracına karşı durduğu anı gösteren, İssam Rawi'nin "Filistinliler direnişte" isimli fotoğrafını oyladı.

Sağlam, spor dalında ise Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada" fotoğrafını seçerken, yaşam fotoğraflarında ise tercihini Muhammed Said'in İdlib'de çektiği, 11 yaşında ağır bir deri hastalığına yakalanan çocuğu gösteren "Pemfigus hastası Meryem" fotoğrafından yana kullandı.

HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, fotoğraflar arasında tercih yaparken çok zorlandığını belirterek "Birbirinden farklı coğrafyalarda, zorlu şartlarda çalışarak bu işleri ortaya koyan bütün arkadaşların eline, emeğine sağlık." dedi.

Sağlam, Anadolu Ajansının dünyanın her yerinde faaliyet gösteren global bir yayın kuruluşu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:26:34. #1.15#
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