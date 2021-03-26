Hearthstone Klasik Format'la zamanda yolculuk başlıyor! Temel, Klasik kartlar ve daha fazlası yeni formatta yerini aldı!

Hearthstone'un Klasik formatı bugün handaki yerini alıyor. Temel, Klasik ve Şeref Salonu kartları, 2014 yılındaki halleriyle Klasik formatında yerlerini aldı.

Hearthstone'un Klasik formatı bugün handaki yerini alıyor. Oyunun 2014'teki ilk sürümünde yer alan 240 kartı kullanarak destelerinizi oluşturun ve heyecan dolu rekabetin tadını çıkarın!

Koleksiyonunuzdaki Temel, Klasik ve Şeref Salonu kartları, 2014 yılındaki halleriyle Klasik formatında kullanıma açık olacak. Bu da o günden bu yana zamana kadar getirilen tüm denge değişikliklerinin geri alınacağı anlamına geliyor.

HEARTHSTONE KLASİK FORMAT GÜNCELLEMELERİ

· 1 Klasik paketlerinden çıkan kartlar artık hem Klasik formatı hem de Vahşi formatındaki Miras seti için koleksiyonunuza eklenecek.

· 2 Vahşi formatını açmak ayrıca Klasik formatına erişebilmenizi sağlayacak.

· 3 Klasik ödül sistemleri, derece sistemleri ve sezonları tıpkı Standart ve Vahşi gibi işleyecek ve bu format kendi eşleştirme havuzuna sahip olacak.

· 3.1 Bugünden itibaren arkadaşlarınıza Klasik formatında meydan okuyabileceksiniz.

· 3.2 Klasik formatında oynanan oyunlar tüm ilgili Başarımlar için ilerleme sağlayacak.

· 4 Klasik formatının çıkışıyla birlikte toplam deste sayısı 18'den 27'ye yükselecek.

· 5 Klasik setine Hearthstone'un ilerleyen dönemlerinde eklenen kartlar Klasik formatında kullanılamayacak ve Klasik paketlerinden çıkmamaya başlayacak. Bu kartlar, Vahşi formatının Miras seti altında işlenebilecek.

Ayrıca, oyuna giriş yapan tüm oyuncular hesap başına bir adet Altın Klasik Kart Paketi kazanabilecek.