HDP yöneticileri terör operasyonunda gözaltına alındı

Kocaeli'de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli şahısların yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı