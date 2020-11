HDP yeni "eylem programı"nı açıkladı

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, ırkçı ve erkek egemen politikalara karşı hayatın her alanını siyasi, demokratik ve meşru barikatlara çevirmek hususunda yeni bir demokratik eylem programını başlatma kararı aldık.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, ırkçı ve erkek egemen politikalara karşı hayatın her alanını siyasi, demokratik ve meşru barikatlara çevirmek hususunda yeni bir demokratik eylem programını başlatma kararı aldık." dedi.

Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları yeni dönem mücadele programını açıkladı.

HDP'nin, Türkiye siyasi tarihine geçecek ve bir dönemin başlangıcı olacak kararlar aldığını belirten Günay, şöyle devam etti:

"Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulunda kararını aldığımız mücadele programında 'faşizme karşı direniş', 'halklara demokrasi ve adalet' dedik. Bu bir meydan okumadır. Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, ırkçı ve erkek egemen politikalara toplumsal muhalefeti ve halkları hedef alan faşizme karşı hayatın her alanını siyasi, demokratik ve meşru barikatlara çevirmek hususunda yeni bir demokratik eylem programını başlatma kararı aldık."

Bu programın, 1 Eylül'de açıkladıkları "Barış Deklarasyonu"nun bir üst aşamaya taşınması olduğunu ifade eden Günay, seçimleri aşan bir pozisyona geçerek ittifaklarını genişleteceklerini belirtti. Günay, şunları söyledi:

"Bundan sonra her sokak, her ev, faşizmin karşısında güçlü bir itirazın örgütlendiği alanlara çevrilecek. AKP-MHP iktidarını hayatın her alanından çıkarmak için ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır. Topluma yayılan bu umutsuzluk dalgasını kırmak, seçimleri aşan bir pozisyona geçmek ve demokratik güç birliğini ev ev, sokak sokak örgütleyerek meydanlara taşırmak için yürüyüşümüzü büyütecek ve ittifakımızı genişleteceğiz."

Türkiye halklarının acil demokrasi ve adalet talebini karşılamak için mücadeleden başka bir yol bulunmadığını savunan Günay, parti olarak bu acil ihtiyaca uygun kesintisiz bir eylem hattını geliştirdiklerini söyledi.

Günay, yürüyüşler, kitlesel basın açıklamalarıyla alanlarda olacaklarını söyledi.

"Gün sokağın sesini yükseltme, demokratik mücadeleyi daha da büyütme günüdür." ifadesini kullanan Günay, halk toplantıları yapacaklarını aktardı. Kadın ve gençlik meclisleriyle her yerde eylem içinde olacaklarını belirten Günay, büyük yürüyüşler düzenleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık