HDP'ye yakınlığıyla bilinen derneğin yöneticisi uyuşturucudan tutuklandı Van'da HDP ve DBP yöneticileri ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi·len Demokrati·k Toplum Kongresi· (DTK) üyelerinin katıldığı kongrede Van Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) başkanlığına seçilen C.

Van'da HDP ve DBP yöneticileri ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi·len Demokrati·k Toplum Kongresi· (DTK) üyelerinin katıldığı kongrede Van Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) başkanlığına seçilen C.A'nın aracında 1 kilogram 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balaban Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine C.A. yönetimindeki araç durduruldu.

Aramada, aracın motor aksamında zulalanmış 1 kilogram 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmada, C.A'nın 25 Eylül 2019'da HDP'li belediye başkanları, HDP ve DBP yöneticileri, DTK üyelerinin katıldığı kongrede, Van Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) birinci olağanüstü kongresinde yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, C.A'nın dernek tüzel kişiliğini ve başkanlığını uyuşturucu ticaretini gizlemek için kullandığı belirlenmiştir. C.A'nın ayrıca hakkında 9 ayrı suçtan kaydının olduğu, terör örgütüne üyelik ve uyuşturucu suçlarından hakkında işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda C.A'nın dernek başkanlığını yaptığı DİSA-DER isimli dernekte adli makamlardan alınan karara istinaden 5 Haziran 2020 tarihinde arama yapılmış, bölücü terör örgütünü öven mahiyette 8 kitap ele geçirilmiştir."

Açıklamada, C.A'nın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA