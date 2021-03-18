HDP'ye kapatma davası iddianamesi: HDP, PKK'nın partisidir (4)

'DİYARBAKIR ANNELERİ HDP/PKK MAĞDURUDUR'

İddianamede çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan 'Diyarbakır Anneleri'ne de yer verildi. İddianamede Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 563 gündür oturma eylemi yapan 217 annenin 'HDP-PKK' mağduru olduğu değerlendirmesi yapıldı. HDP'nin terör örgütüne eleman kazandırmasına delil olarak da ailelerin açıklamaları iddianamede aktarıldı. İddianamede çocuklarının dağa kaçırılmasından davalı HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine devam ettiği belirtilerek, ailelerin şu açıklamalarına yer verildi:

A.A.: "9, 12, 15 yaşındaki halkın çocuklarını özellikle de Kürt çocuklarını, HDP denilen parti, taşeron, hain örgüte kaçırıyor. Çocukları örgüte teslim edip para karşılığında satmaktadırlar. Peki, nerede bu partinin savunduğu insan hakları?"C.B.: "Oğlum 19 ay önce HDP'liler aracılığıyla kaçırıldı. Yıllardır çocuğumdan haber alamadık. Burada HDP'nin hakaretine uğruyoruz. Burada anneler, babalar ağlıyor. Kış, hastalık demeden hepsi ağlıyor. HDP 'ye sesleniyorum; İnsan haklarından bahsediyor. Peki, bu 9yaşındaki çocuğun hesabını kim verecek? Benim hasta oğlumun hesabını kim verecek? Biz insan değil miyiz? Bize insan hakları yok mudur?" S.G.: "Oğlumu HDP götürdü. HDP evladımı vermeden buradan gitmeyeceğim."A.B.: "Çocuk dağa gönderilmiş, hepsi de biliyor. Kayyum olaylarında çocuğu oturma eylemine sokuyorlardı. Her şeyi çocuğa yaptırıyorlardı. Sonunda da çocuğu dağa gönderdiler. Bütün parti onu tanıyor. Bir de 'tanımıyoruz' diyorlar. Siz onu maşa olarak kullandınız, yeter artık. Artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok. 30 yıldır bu oyun sürüyor. Yeter artık insanlar biraz gözünü açsın." 'HDP VE PKK ARASINDAKİ ORGANİK BAĞ ORTADADIR'

İddianamede silahlı terör örgütü PKK'ya militan kazandırmak maksadıyla HDP teşkilatlarınca çocukların ve gençlerin kandırılıp ailesinden koparılarak kaçırıldığı anlaşıldığına dikkat çekilerek, "Bu örnekler de davalı HDP ile silahlı terör örgütü PKK-KCK arasındaki organik bağı gözler önüne sermektedir. Davalı HDP aracılığıyla PKK-KCK terör örgütüne katılımlar ile ilgili resmi güncel bilgiler İçişleri Bakanlığından talep edilmiş olup, buna ilişkin cevap verildiğinde mahkemeye iletilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı