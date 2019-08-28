HDP'ye destek ziyareti

28.08.2019 13:38

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan heyet, üç büyükşehir belediyesine kayyum atanması dolayısıyla HDP'ye destek ziyaretinde bulundu.

Heyeti, HDP Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli, Nazmi Gür, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ağırladı.

Temelli, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretin kendileri açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasıyla "Türkiye'nin 19 Ağustos'ta kara güne uyandığını" iddia eden Temelli, kayyuma karşı çıkmanın demokrasi, hukuk, barış mücadelesi olduğunu savundu.

Temelli, bu iradeyi kabul etmediklerini vurgulayarak, arkadaşlarının bir an önce görevlerine iade edilmesini istediklerini bildirdi.

DİSK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de heyet adına yaptığı konuşmada, ziyarette Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını kabul etmediklerini bir kez daha dile getirdiklerini belirtti.

Bunu, halkın seçme seçilme hakkının gasp edilmesi olarak gördüklerinin altını çizen Bozgeyik, görevden alınan belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin görevlerine iade edilmelerini istediklerini söyledi.

Türk, Mızraklı ve Özgökçe genel merkezde

Açıklamaların ardından bir gazeteci, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe'nin HDP Genel Merkezi'ne gelmelerinin sebebinin sorulması üzerine Temelli, bu gelişin nedeninin Avrupa delegasyonuyla planlanan programdan kaynaklandığını, Türk, Mızraklı ve Özgökçe'nin başka programlarının da olacağını ifade etti.

Bir başka gazetecinin, HDP olarak muhalefet ya da diğer sendikalarla görüşmelerinin olup olmayacağı yönündeki sorusuna Temelli, "Bugün Saadet Partisi'yle de bir araya geleceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA