HDP'ye açılan kapatma davası için AB ve ABD'den tepki: "Çoğulculuğun bitirilmesine doğru pişmanlık duymadan ilerleniyor"

HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarda, dava ile demokrasinin zarar gördüğü uyarısı yapıldı.

HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarda, dava ile demokrasinin zarar gördüğü uyarısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "HDP'yi kapatma girişimlerinin, ülke demokrasisinin altını oyacağı" mesajı verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yayınladığı mesajda, "Bu Türk seçmenlerin iradesini haksız yere hiçe sayan, Türkiye'deki demokrasinin daha da altını oyan ve milyonlarca Türk vatandaşının seçtikleri temsilcilerden mahrum kalmasına neden olan bir karar" denildi.

Açıklamada, "Türk hükümetine Türk Anayasası'ndaki koruma hükümleri ve Türkiye'nin uluslararası zorunlulukları uyarınca ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri de yer alıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından açılan kapatma davasının iddianamesinde, Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve Mithat Sancar dahil 687 kişi hakkında 5 yıl siyaset yasağı da isteniyor.

İddianamede, "HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" belirtiliyor ve "Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur" deniliyor.

AB: Çok sesliliğin bitirilmesine doğru ilerleniyor

Avrupa Parlamentosu adına yapılan açıklamada ise, "çok sesliliğin bitirilmesine doğru pişmanlık duymadan ilerlendiği" değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye raportörü olan Nacho Sanchez Amor, "Bu andan sonra Türkiye, AB'den ne tepki bekliyor? Olumlu yönde ilerleme mi? dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise ülke ya da birlik ismi vermeden yaptığı açıklamada, ülkenin iç meselelerine dışarıdan yapılan müdahaleler eleştirildi ve Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi çağrısı yapıldı.

Reuters haber ajansı, Türkiye ve AB arasındaki gergin ilişkilerin 25 - 26 Mart tarihlerinde yapılacak zirvede gündeme geleceğini duyuruyor.

Ajans kapatma davası için ise, "Bu adım, Türkiye'nin, parti kapatmalarla dolu tarihinin dirildiğini ortaya koyuyor" ifadeleriyle duyurdu.

Fransız AFP haber ajansı ise abonelerine duyurduğu haberinde, "Batılı hükümetler, Türk yargı sisteminin bağımsızlığını sorgularken, Erdoğan'ı da, muhalefeti bastırmak için mahkemeleri siyasi sopa olarak kullanmakla suçluyor" ifadesi yer aldı.