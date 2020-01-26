HDP: Yardımlarımız İçişleri Bakanı'nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamıyor
Halkların Demokratik Partisi, (HDP) 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderilen yardımların bölgeye girişinin engellendiğini bildirdi.
26.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:28
Halkların Demokratik Partisi, (HDP) 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderilen yardımlarının bölgeye girişinin engellendiğini bildirdi.
HDP Merkez Yürütme Kurulundan pazar günü yapılan açıklamada, "Valilik, köyleri arayarak hükümet bağlantılı olmayan yardımların alınmamasını emretmiştir" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com