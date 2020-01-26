HDP: Yardımlarımız İçişleri Bakanı'nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamıyor
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HDP: Yardımlarımız İçişleri Bakanı'nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamıyor

Halkların Demokratik Partisi, (HDP) 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderilen yardımların bölgeye girişinin engellendiğini bildirdi.

26.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:28
HDP: Yardımlarımız İçişleri Bakanı'nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamıyor

, (HDP) 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki sonrası 'ın Sivrice ilçesine gönderilen yardımlarının bölgeye girişinin engellendiğini bildirdi.


HDP Merkez Yürütme Kurulundan pazar günü yapılan açıklamada, "Valilik, köyleri arayarak hükümet bağlantılı olmayan yardımların alınmamasını emretmiştir" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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