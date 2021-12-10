HDP ve PKK'ya başkaldıran aile sayısı 249'a yükseldi

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine 831'inci gününde 249'uncu aile katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 831 gündür sürüyor. 6 yıl önce oğlunun 20 yaşındayken örgüt yanlıları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen baba Seyfullah Taşkın da eyleme katıldı. Taşkın'ın katılmasıyla aile sayısı 249'a yükseldi. Taşkın, evladına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

"KARDEŞİMİN OĞLUYLA GÖTÜRÜLMÜŞ, YEĞENİM 4 AY SONRA GERİ DÖNDÜ"

Oğlu Macit Taşkın'ın 2015'te HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını söyleyen Seyfullah Taşkın, çocuğunu almadan hiçbir yere gitmeyeceğinin belirtti. Baba Taşkın, "Kesin bir haber almadan buradan ayrılmayacağım, ta ki gelene kadar. Kendisi 20 yaşındaydı, matbaada çalışıyordu. HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldü. Kardeşimin oğluyla beraber gitmişler. Kardeşimin oğlu 4 ay sonra geldi. Buradan kendisine sesleniyorum. Devletin adaletine sığınsın, Cumhurbaşkanımızın şefkatine sığınsın. Allah öyle bir insan şefkat vermiş ki, hazine gibidir" dedi.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/ İHA)