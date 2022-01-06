HDP ve PKK'nın peşini bırakmayan aileler, evlatlarını istiyor

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 857'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin nöbeti 857'nci gününde de sürerken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde'nin annesi Esmer Koç, kızına 'geri dön' çağrısında bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

"Çocuğumu PKK ve HDP kandırıp dağa kaçırdı"

2 yıldır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "HDP ve PKK'nın milisleri kızımı kandırıp PKK'ya verdiler. 8 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. Ben evladımı istiyorum, onun için buradayım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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