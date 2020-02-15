HDP Van Milletvekili hakkında soruşturma
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HDP Van Milletvekili hakkında soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

15.02.2020 22:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:50
HDP Van Milletvekili hakkında soruşturma

tarafından HDP Van Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Milletvekili Murat Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, Terörle Mücadele Kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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