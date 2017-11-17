Hdp Van İl Başkanı Dede: Sürecin Bozulmasında Hdp'nin de Sorumluluğu Var

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanı avukat Ümit Dede, 'çözüm süreci'nin sona ermesinde partisinin de sorumluluğu olduğunu belirterek, "Özeleştiri vermemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



Geçen ay yapılan olağan kongrede HDP Van İl Başkanı seçilen avukat Ümit Dede, kahvaltı salonunda gazetecilerle biraraya geldi. 'Çözüm süreci'yle ilgili açıklama yapan Ümit Dede, yaşanan çatışmalara rağmen Kürt meselesinde demokratik yöntemlerin hayat geçmesi gerektiğini belirtti. Dede, "Genel anlamda toplumun beklentisi, çatışmalara rağmen Kürt meselesinin demokratik yöntemlerle çözülmesi yönündeydi. 'Türkiye'nin temel sorunu Kürt sorunudur' dedik, çünkü Kürt sorunu demokratikleşmeyle, ekonomiyle, kalkınmayla alakalı ve 2000'li yıllarda nispeten bunu yaşadık. 2013- 2015 yılları barış umutlarının en fazla yükseldiği ve demokratik siyasetin en fazla geliştiği dönem olarak hafızalarda yer aldı" diye konuştu.



'Çözüm süreci'nin sona ermesinde partisinin de sorumluluğu olduğunu belirten Dede, şunları kaydetti:



"2015 yılında halkta en fazla umut doğuran Dolmabahçe mutabakatıydı. Ama hemen ertesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dolmabahçe yok, müzakere yok' demesiyle birlikte başlayan süreçte, büyük barış ve demokrasi umudunu kaybettik. Tabii ki HDP'nin de bunda sorumluluğu var ve özeleştiri vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Barışın ağlarını çok daha güçlü biçimde örmeliydik."



Toplumun barışa ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Ümit Dede, şöyle konuştu:



"Biz barış sürecinde çeşitli provokasyonların olabileceğini biliyorduk. Örneğin, Tendürek'te Ağrı halkı provokasyonu engelledi ve orada Ağrı halkının gösterdiği refleksi tüm provokasyonlara karşı göstermeliydik. Bu dönemin kapanması, çatışmalı sürece girilmesi, yaşadığımız 2015-2017 döneminde barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu net bir biçimde gösterdi."



- Van