HDP: Türkiye tek taraflı olarak "bu işgal girişimi ve savaşa" son vermeli

HDP: Türkiye tek taraflı olarak "bu işgal girişimi ve savaşa" son vermeli

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu'na bir an önce son vermesi gerektiğini belirterek Suriye topraklarından çekilmeleri çağrısında bulundu

10.10.2019 18:36
HDP: Türkiye tek taraflı olarak

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu'na tek taraflı olarak bir an önce son vermesi gerektiğini belirterek Suriye topraklarından çekilmeleri çağrısında bulundu.


HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli parti üyeleri ve HDP milletvekilleriyle birlikte yaptığı açıklamada hükümeti hedef aldı ve Türkiye'nin operasyonunu "işgal girişimi" olarak niteledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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