HDP, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis Kadına Yönelik Şiddete Karşı Araştırma Komisyonu'ndan çekildiklerini bildirdi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis Kadına Yönelik Şiddete Karşı Araştırma Komisyonu'ndan çekildiklerini bildirdi.

Kerestecioğlu, partisinden bir grup kadın milletvekili ile Mecliste basın toplantısı düzenledi. HDP olarak TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme kararı aldıklarını belirten Kerestecioğlu, söz konusu kararın gerekçelerini açıkladı.

Gerek Danıştay 10. Dairesi'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetmesi, gerekse iktidarın yürüttüğü siyasetin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından vazgeçilmeyeceğini gösterdiğini belirten Kerestecioğlu, komisyondan bu nedenle çekildiklerini söyledi.

Komisyonun çalışmalarına başlamadan şaibeli hale geldiğini öne süren Kerestecioğlu, komisyonun kurulduğu Meclis oturumundan 11 gün sonra İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alındığını belirtti.

Komisyonun, 1 Temmuz'dan sonra tek işlevinin "İktidarı düştüğü bataktan çıkarmaya çalışmak" olacağını ileri süren Keresteceioğlu, "Biz, bu oyunda yokuz." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ise komisyondaki çoğu sunumda erkek şiddetinin tanımlamasını göremediklerini, şiddetin, aile içerisinde bireylerin birbirine uyguladığı, faili ve öznesi belli olmayan bir durummuş gibi aktarıldığını anlattı.

Komisyonun kadına yönelik şiddeti önlemek için değil, erkek şiddetini ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını meşrulaştırmak için kurulduğunu iddia eden Güzel, "Komisyon, hukuksuzluklara, eşitsizliklere, kılıf yaratmak, bu kılıfı yasal göstermeye çalışma politikalarının bir parçası olarak devam ediyor şu anda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz