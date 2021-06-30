HDP, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildi

HDP, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildi
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis Kadına Yönelik Şiddete Karşı Araştırma Komisyonu'ndan çekildiklerini bildirdi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis Kadına Yönelik Şiddete Karşı Araştırma Komisyonu'ndan çekildiklerini bildirdi.

Kerestecioğlu, partisinden bir grup kadın milletvekili ile Mecliste basın toplantısı düzenledi. HDP olarak TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme kararı aldıklarını belirten Kerestecioğlu, söz konusu kararın gerekçelerini açıkladı.

Gerek Danıştay 10. Dairesi'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetmesi, gerekse iktidarın yürüttüğü siyasetin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından vazgeçilmeyeceğini gösterdiğini belirten Kerestecioğlu, komisyondan bu nedenle çekildiklerini söyledi.

Komisyonun çalışmalarına başlamadan şaibeli hale geldiğini öne süren Kerestecioğlu, komisyonun kurulduğu Meclis oturumundan 11 gün sonra İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alındığını belirtti.

Komisyonun, 1 Temmuz'dan sonra tek işlevinin "İktidarı düştüğü bataktan çıkarmaya çalışmak" olacağını ileri süren Keresteceioğlu, "Biz, bu oyunda yokuz." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ise komisyondaki çoğu sunumda erkek şiddetinin tanımlamasını göremediklerini, şiddetin, aile içerisinde bireylerin birbirine uyguladığı, faili ve öznesi belli olmayan bir durummuş gibi aktarıldığını anlattı.

Komisyonun kadına yönelik şiddeti önlemek için değil, erkek şiddetini ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını meşrulaştırmak için kurulduğunu iddia eden Güzel, "Komisyon, hukuksuzluklara, eşitsizliklere, kılıf yaratmak, bu kılıfı yasal göstermeye çalışma politikalarının bir parçası olarak devam ediyor şu anda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:38:34. #1.14#

title