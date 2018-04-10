Hdp TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, " Afrin meselesi en az Guta, Duma meselesi kadar önemli bir meseledir. Afrin meselesine yaklaşımınız ile Guta meselesine yaklaşımınız arasındaki fark aslında sizin zihniyetinizi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, cezaevlerinde kötü muamelenin sürdüğünü öne sürdü.

AK Parti iktidara geldiğinde cezaevlerinde 55 bin kişi olduğunu, bugün bu sayının 230 bine ulaştığını ileri süren Temelli, adli kontrol yöntemiyle 420 bin kişinin imza attığını ya da yurt dışına çıkamadığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilerin "savaşa hayır" dedikleri için tutuklandığını savunan Temelli, cezaevlerinde 70 bin öğrencinin bulunduğunu bildirdi.

Suriye Doğu Guta'daki kimyasal saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplandığını anımsatan Temelli, şöyle devam etti:

"Kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını henüz bilmiyoruz ama daha önce kullanıldığını biliyoruz. Bu kimyasal silahın kimyalarının nereden gittiğinin belgeleri de var. Günü geldiğinde bu belgelerle aslında bütün dünya aydınlanacak, bu kimyasalları oraya yollayanlar da yargılanacak. İnsanlar kimyasalla ölmesin ama topla tüfekle ölsün mü? İnsanlar hava saldırılarında ölünce meşru, kimyasalla ölünce mi meşru değil? Yüzlerce hava saldırısı düzenlediğinizde o kadar çocuk öldü hiç kimse bu konuda kılını kıpırdatmadı. Şimdi kimyasalla ölünce siz çağrı yapıyorsunuz. Çocuklar ne kimyasalla ne bombayla ne de kurşunla ölsün. Afrin meselesi en az Guta, Duma meselesi kadar önemli bir meseledir. Afrin meselesine yaklaşımınız ile Guta meselesine yaklaşımınız arasındaki fark aslında sizin zihniyetinizi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Suriye'de demokratik çözümden bahsedenler ÖSO'nun talanını, yağmasını görmezden geliyorlar."

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 20 milyar dolarlık bir proje olduğunu ve bunu yapan firmanın Çernobil'i yapan firma olduğunu ileri süren Temelli, "Çernobil'de başımıza gelenin Akkuyu'da başımıza gelmeyeceğini kim garanti eder? Kaldı ki bu firma henüz mali sorunları da çözmüş değildir." ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar'ın 103 akademisyeni FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle ihbar ettiğini ve bunların arasında cezaevine girenler olduğunu vurgulayarak, rektörü istifaya çağırdı.

Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Proje Bazlı Teşvik Sistemini, "kayırmacılık ve organize talan paketi" olarak nitelendirdi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine başlandığını ve şu ana kadar dört fabrikanın satıldığını anımsatan Temelli, fabrikaları alan firmalarının bazılarının firma olup olmadığının bile bilinmediğini, ihale rakamlarının ise şeker fabrikalarının bir yıllık ekonomiye katkılarıyla neredeyse aynı olduğunu savundu.

- Demirtaş'ın duruşmasına katılım çağrısı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yarın duruşması olduğunu hatırlatan Temelli, "Biz herkesi davet ediyoruz. Oraya gelin ve bu duruşmaları izleyin. Bunu izlemek yerine Sayın Kılıçdaroğlu, suç mahalline geri dönüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bizde fil hafızası var. 'Dokunulmazlıkla ilgili tavrın gerekçesini HDP'ye anlattık kendi arkadaşlarımıza anlatamadık' diyorsunuz. Şimdi bunu neresinden düzeltelim, çok zor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin süreçte yaptığı bazı açıklamalarına değinen Temelli, "Şimdi dönüp bize, 'Biz HDP'lilere anlattık' diyor. Biz böyle bir şey görmedik. Böyle bir şeye ikna olmadık, tam tersine biz size çok şey anlattık ama siz o sırada bizi dinlemek yerine başka şeyleri dinliyordunuz. Şimdi bunun günahını böyle çıkartamazsınız. Bence herkes anladı bir tek siz anlamadınız Sayın Kılıçdaroğlu ama hala bir şansınız var. Edirne'ye gidebilirsiniz, Selahattin Demirtaş size tane tane bunu anlatır." ifadesini kullandı.

Temelli, OHAL'e karşı mücadelelerini yükselteceklerini ve alanlarda olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Demokrasi mücadelesiyle bu yol açılabilir. İşte bu yolu açtığınız zaman seçim mevzusuna da ittifak meselesine de girersiniz. Bu yolu açmadan gireceğiniz tüm muhabbetler aslında çıkar ilişkileridir, kirli pazarlıklardır."