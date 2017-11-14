Hdp TBMM Grup Toplantısı

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Hiçbir iktidarı sıkıştığında seçim sistemiyle oynamak kurtarmadı. Anavatan'ı kurtarmadığı gibi sizi de kurtarmayacak. Onun için vazgeçin." dedi.



Bilgen, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, tutuklu milletvekillerini selamlayarak başladı.



Irak'ta yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileğinde bulunan Bilgen, bu konuda nefret söylemiyle hareket edenlerin depremin verdiği acı kadar herkesi incittiğini belirtti.



Haftaya Meclis Başkanlığı için seçim yapılacağını anımsatan Bilgen, "Biz de sembolik açıdan anlamlı olduğunu ifade edebileceğimiz, arkasında duracağımız adayımızla Meclis Başkanlığı seçimine katılacağız. Tutuklu vekillerimizden Selma Irmak bizim Meclis Başkanı adayımızdır." diye konuştu.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bir nezaket göstererek, "partilerin genel başkanlarıyla görüşme yapacağını" söylediğini aktaran Bilgen, bunu anlamlı ve önemli bulduklarını ifade etti.



Bilgen, "Sayın Kahraman belki unutmuş olabilir, bizim eş başkanlarımız cezaevinde. Bu parlamentonun üçüncü büyük grubu olarak görevlerinin başındayken tutuklandılar. Buna rağmen Sayın Kahraman ziyaret etmek istiyorsa, bize şu ana kadar ulaşmış bir talep yok ama ziyaret edecekleri adres bellidir." diye konuştu.



Ortadoğu'da taşların yeniden dizildiği, her şeyin baştan dizayn edileceği bir süreci yaşadığına işaret eden Bilgen, Ortadoğu'da etnik ve mezhepsel çatışmaları bölgenin kaynaklarını sömürmek için kendilerine temel siyaset edinenlerin, kendi saltanatlarını, saraylarını korumak için çatışmalardan medet uman siyasetçilerin bu halin sorumluları olduğunu vurguladı.



İktidarın dış politikasını eleştiren Bilgen, "Türkiye dış politikasında ne kadar başı dik ve onurlu olursa, içeride de o kadar demokratik, daha özgürlükçü, daha barışçıl siyaseti hayata geçirebilecek denklemleri kuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin bir vergi cehennemi olduğunu, borçlandırarak rehin alma ekonomisiyle yönetildiğini savunan Bilgen, dolaylı vergilerin yüksekliğine işaret ederek, bunun adaletsizlik yarattığını bildirdi.



"Vergilerin yüzde 11.3'ü faize gidiyor"



Türkiye ekonomisinde vergilerin yüzde 11.3'ünün faize gittiğini anlatan Ayhan Bilgen, taşeronların sorunlarının çözümü için bir formül bulunamadığını, atamaları gerçekleştirilen doktorların görevlendirmelerinin yapılmadığını kaydetti.



Seçim barajı tartışmalarına değinen Bilgen, partisinin, en başından beri baraja karşı olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir iktidarı sıkıştığında seçim sistemiyle oynamak kurtarmadı. Anavatan'ı kurtarmadığı gibi sizi de kurtarmayacak. Onun için vazgeçin." dedi.



Tutuklu milletvekilleri için Anayasa Mahkemesini evrensel hukuka uygun davranmaya çağıran Ayhan Bilgen, bu olmuyorsa bile mahkemenin eski kararlarının arkasında durmasını istedi. Antalya'da 10 yaşında çocuğa tecavüz eden kişinin tahliye edildiğini anımsatan Bilgen, "10 yaşındaki çocuğa tecavüz edeni tahliye eden Türk yargısı, ne yazık ki milletvekilleriyle, siyasetçilerle, gazetecilerle, avukatlarla ilgili bu duyarlılığı göstermiyor." iddiasında bulundu.



Eğitim sisteminde yapılan değişikliklere de değinen Bilgen, "Gençlerin de onların anne babalarının da stresinin bir tane sebebi var, o da sizsiniz. O da sizin iki günde bir model değiştirme anlayışınızdır. Eğer gençleri stresten kurtarmak istiyorsanız, bu sistem oyunlarından bir an önce vazgeçin." diye konuştu.