HDP Sözcüsü Kubilay: "Bütün dünya halklarını ırkçılığa karşı dayanışmaya çağırıyoruz"

21.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:40

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay, Almanya'nın Hanau kentinde 9 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, "Bütün dünya halklarını ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve katliamlara karşı ortak mücadeleye ve dayanışmaya çağırıyoruz." dedi.

Kubilay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irkçılığın dünyanın birçok ülkesinde arttığını belirten Kubilay, ırkçılığa son vermenin tutarlı ve kesintisiz mücadeleden geçtiğini söyledi.

Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa zemin hazırlayan faktörleri ortadan kaldırmak gerektiğini vurgulayan Kubilay, "Bütün dünya halklarını ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve katliamlara karşı ortak mücadeleye ve dayanışmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

HDP'nin 4. Büyük Kongresi

Kubilay, 23 Şubat'ta yapılacak HDP'nin 4'üncü Büyük Kongresi'nde gelecek süreçteki temel stratejik hedefler ve siyasal yol haritasını belirleyeceklerinin aktardı.

Kongreye yüksek katılım olacağını ifade eden Kubilay, "Kongremizle HDP'yi güçten düşürme ve izole hamlelerine, kayyum atamalarına, gözaltılara ve tutuklamalara karşı buradayız mesajı vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Demokrasi arayışı içinde olan partileri kongreye davet ettiklerini anlatan Kubilay, "Kongremiz, siyasal, sosyal, ekonomik, demokratik, ekolojik, kültürel, gençlik ve kadın sorunlarına dair kararlar alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kubilay, 21 Şubat Dünya Anadil Günü'nü de kutladı.

Kaynak: AA