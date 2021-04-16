HDP Sözcüsü Günay, AYM'nin, HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesini değerlendirdi
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HDP Sözcüsü Günay, AYM'nin, HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesini değerlendirdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine ilişkin, "İade edilen dosya bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine ilişkin, "İade edilen dosya bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır." dedi.

Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün AYM'nin, iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesinin gerekçeli kararını açıkladığını anımsattı.

Hazırlanan bu iddianame ile amacın HDP'yi suçlu ilan etmek olduğunu savunan Günay, bu yüzden apar topar ve temelsiz iddialarla dosya hazırlandığını ileri sürdü. Beraat ya da takipsizlikle sonuçlanmış yüzlerce soruşturma numarasının iddianameye alındığını belirten Günay, gerekçeli karara ilişkin şunları kaydetti:

"Kararda, normal koşullarda aslında onu hazırlayan savcıların görevden alınmasını gerektiren tespitler var. Ancak biz biliyoruz ki bu dosya savcılara zorla hazırlatıldı. İddianame hukuki ciddiyetten uzak, siyasi talimatlara bağımlı çalışan yargı gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Gelinen aşamada AYM bütün siyasi baskılara rağmen siyasi nedenlerle yazılan bu iddianameyi reddederek bu rezalete ortak olmadı. Biz tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz, iade edilen iddianameden de anlaşılacağı üzere partimize yönelik yapılan plan siyasidir ve bu dosya bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır."

HDP Sözcüsü Günay, AYM'nin, HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesini değerlendirdi
HDP Sözcüsü Günay, AYM'nin, HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesini değerlendirdi
HDP Sözcüsü Günay, AYM'nin, HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesini değerlendirdi
HDP Sözcüsü Günay, AYM'nin, HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesini değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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