HDP Sözcüsü Günay Açıklaması
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HDP Sözcüsü Günay Açıklaması

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Bizler emek, barış, sağlık ve dayanışma perspektifiyle 1 Mayıs'ta her yerde olacağız." dedi.

HDP Sözcüsü Günay Açıklaması
30.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:32

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Bizler emek, barış, sağlık ve dayanışma perspektifiyle 1 Mayıs'ta her yerde olacağız." dedi.

Günay, partisinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan basın toplantısında, ramazan ayının hastalığa ve yoksulluğa karşı dayanışmaya ve barışa vesile olmasını diledi.

Salgın tehdidi nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kitlesel olarak kutlamayacaklarını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Ezilenler, işçiler ve emekçiler neredeyse biz de 1 Mayıs'ta onlarla beraber olacağız. Bizler emek, barış, sağlık ve dayanışma perspektifiyle 1 Mayıs'ta her yerde olacağız. 1 Mayıs akşamı saat 21.00'de balkonlarımızda, camlarımızda, evlerimizde kutlama yapacağız. Hep beraber 'Yaşasın 1 Mayıs' diyeceğiz."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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