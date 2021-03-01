HDP Sözcüsü Ebru Günay, mart ayı programlarını açıkladı Açıklaması
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HDP Sözcüsü Ebru Günay, mart ayı programlarını açıkladı Açıklaması

01.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:45
HDP Sözcüsü Ebru Günay, mart ayı programlarını açıkladı Açıklaması

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin Kadın Meclisinin, 8 Mart etkinlikleri ve kutlamaları kapsamında 1-9 Mart tarihlerinde alanlarda olacağını bildirdi.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin Kadın Meclisinin, 8 Mart etkinlikleri ve kutlamaları kapsamında 1-9 Mart tarihlerinde alanlarda olacağını bildirdi.

Günay, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında işsizlik, yoksulluk ve açlıkla mücadelenin Türkiye'nin asli meseleleri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda parti olarak iş ve AŞ buluşmalarına devam ettiklerini belirten Günay, Diyarbakır'dan başlayan buluşmaları İzmir ve Van'da sürdürdüklerini anlattı.

Günay, "bu yıl içerisinde Türkiye'nin her yerinde emekçiler, esnaf, kadınlar ve gençlerle buluşup, ortak mücadele yürüterek yeni bir yaşam ekonomisi oluşturma azmini ortaya koyacaklarını" bildirerek, iş ve AŞ buluşmaları için bu ay da çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Günay, şöyle devam etti:

"Herkes İçin Adalet Kampanyamız büyük heyecan, moral ve coşkuyla devam ediyor. 1-9 Mart tarihlerinde 'isyanımız özgürlüğümüz için' sloganıyla Kadın Meclisimiz 8 Mart etkinlikleri ve kutlamaları kapsamında alanlarda olacak. 5 Mart'ta tüm illerde Kadın Meclisimiz İstanbul, Batman, Mersin, İzmir, Antalya, Denizli, Eskişehir, Aydın, Kocaeli, Van, Adana ve Ankara başta olmak üzere etkinlikler gerçekleştirecek. Bu kapsamda Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan da Van'da düzenleyeceğimiz mitinge katılacak. Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ın katılımıyla Çukurova bölgesinde iş, AŞ buluşmalarına devam edeceğiz. 12 Mart darbesinin yıl dönümünde İstanbul'da 'Darbelerle yüzleşmek için adalet' sloganıyla alanlarda olacağız."

Günay, ayrıca 21 Mart'ta Nevruz kutlamaları etkinliği yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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