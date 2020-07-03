HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması
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HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması

HDP Sözcüsü Ebru Günay, barolara ilişkin düzenleme hakkında, "Taslaktaki değişikliklere karşı HDP olarak en büyük muhalefeti geliştireceğimizi ve baroların yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz.

HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması
03.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:56

HDP Sözcüsü Ebru Günay, barolara ilişkin düzenleme hakkında, "Taslaktaki değişikliklere karşı HDP olarak en büyük muhalefeti geliştireceğimizi ve baroların yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 1993, Çorum'da 1980'de çıkan olaylarda yaşamını yitirenleri andı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin tartışmalara değinen Günay, bu sözleşmenin, kadınların yaşam hakkını korumaya almayı, erkek şiddetinin son bulmasını ve cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Sözleşme çerçevesinde hazırlanan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin uygulandığında kadınlar için şiddet, taciz, tecavüz ve ölüm dışında hayatlar olduğunun görüldüğünü belirten Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmenin başarısı bu kadar açık olmasına rağmen çok rahat sözleşmeden çekileceklerini söyleyebiliyorlar. İktidar için bir kağıt parçasından, bir polemik konusundan ibaret olan İstanbul Sözleşmesi, kadınlar için bir düşün teminatıdır."

Günay, barolara ilişkin düzenlemeye karşı olduklarını, bu konuda etkin bir muhalefet yürüttüklerini ifade ederek, "Barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişikliklere karşı HDP olarak en büyük muhalefeti geliştireceğimizi ve baroların yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde dile getiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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