HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması
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Halkların Demokratik Partisi, Ebru Günay, Politika

HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması

HDP Sözcüsü Ebru Günay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en önemli koruma yönteminin evde kalmak olduğunu belirterek "Herkesi evde kalmaya davet ediyorum.

10.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:02
HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması

HDP Sözcüsü Ebru Günay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en önemli koruma yönteminin evde kalmak olduğunu belirterek "Herkesi evde kalmaya davet ediyorum." dedi.

Günay'ın düzenlediği basın toplantısı sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecini değerlendiren Günay, "Salgın insanlık açısından büyük bir tehdit olmaya devam ediyor ve dünya bununla mücadele içerisinde. Böylesi dönemler dayanışmanın çok da güçleneceği zeminler." ifadesini kullandı.

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı nüfusa sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatan Günay, ancak 20-65 yaş aralığındaki insanların çalışmak için sokağa çıkmak zorunda olduğunu belirtti.

Günay, "Koronavirüsle mücadelenin yöntemi çok açık net. Dayanışarak, ortak mücadele ederek, insanların evde kalması sağlanarak salgına karşı mücadele edilir." diye konuştu.

TBMM'de görüşmesi devam eden infaz düzenlemesine de değinen Günay, bu düzenlemeyle devletin topluma karşı işlenen suçları affettiğini ileri sürdü.

Günay, HDP'nin salgına karşı başlattığı "Bizler Paylaşıyoruz Bizler Dayanışıyoruz" kampanyasına ilişkin bilgi de verdi.

Bu süreçte tarımsal gıda üretiminin öneminin arttığına dikkati çeken Günay, hükümetin çiftçi ve köylüleri desteklemesi gerektiğini söyledi.

Günay, "Salgına karşı en önemli koruma yönteminin evde kalmak olduğunu bir kez daha hatırlatıp herkesi evde kalmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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