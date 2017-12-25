Hdp Sözcüsü Bilgen Açıklaması

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) kabul edilemez boyutlarını örtmek için taşeron konusunun kullanıldığını iddia etti.



Bilgen, partisinin genel merkezinde, olağanüstü hal kapsamında hazırlanan KHK'lere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kararnamelerin TBMM kapalıyken çıkarılmasının "Türkiye kamuoyuna yönelik operasyon ve TBMM'ye yönelik saygısızlık" olduğunu savunan Bilgen, iktidarın bu konuların TBMM'de değerlendirilmesi çağrılarına cevap vermediğini söyledi.



Bilgen, taşeronlarla ilgili sorunun kalıcı bir çözüme kavuşturulması için TBMM'de ele alınması gerektiğini belirterek "Bunun bilinçli bir şekilde KHK'ye alınması KHK'leri meşrulaştırmaz. Bu sorun çok daha farklı çözülebilirdi. Ama mevcut KHK'nin kabul edilemez boyutlarını örtmek için taşeron konusunun kullanılması kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.



Tek tip düzenlemesinin, adil yargılanma açısından bütün davaları sakat bırakacağını iddia eden Bilgen, düzenlemenin sadece darbecilerle ilgili olmayacağını ve provokasyonlara hizmet edeceğini savundu.



Bilgen, partilerinin il eş başkanlarını ve MYK'sini yarın için acil toplantıya çağırdıklarını ifade ederek, bütün muhalefet partilerini ortak tavır göstermeye davet etti.