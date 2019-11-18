HDP: Sineyimillet için kararımızı çarşamba günü açıklayacağız

18.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:49

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Kayyum atama politikası planlı ve adım adım gerçekleştirilen bir süreçtir. Kayyum ataması, aslında bir atanmışlar rejimi oluşturmanın adımlarıdır." dedi. Oluç, sineyimillet kararı alınıp alınmayacağı konusunda ise "Çarşamba günü yapacağımız toplantıda bunun cevabını da içeren bir deklarasyon yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.



Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'li bazı belediyelere yönelik kayyum görevlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, şu ana kadar üç büyükşehir, bir il, 19 ilçe ve bir de belde belediyesi olmak üzere toplam 24 belediye başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle