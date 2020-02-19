HDP Siirt Milletvekili Beştaş Açıklaması

19.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:18

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Hastaların hala cezaevinde tutulması savcıların, kaldırılmış idam cezasını farklı bir şekilde uyguladıklarını gösteriyor." dedi.

Beştaş, beraberindeki HDP milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkede sorunlardan birinin de cezaevlerindeki hasta mahkumlar olduğunu söyledi.

"Cezanın amacı aşıldığı zaman bu bir öç alma mekanizmasına dönüşüyor." diyen Beştaş, infaz sisteminin vatandaşlardan öç alma amacına hizmet etmemesi gerektiğini ifade etti.

Son verilere göre cezaevlerinde 457'si ağır olmak üzere 1334 hasta bulunduğunu dile getiren Beştaş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre de sadece 2019'da cezaevinde bulunan 50 hastanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Cezaevindeki hastaların tedaviye erişim haklarının, sağlık haklarının ve yaşam haklarının engellendiğini öne süren Beştaş, şöyle konuştu:

"Hastaların hala cezaevinde tutulması buna karar veren savcıların, kaldırılmış idam cezasını farklı bir şekilde uyguladıklarını gösteriyor. Hastaları, cezaevlerinde sağlıksız koşullarda tedavi ve şefkatten yoksun bırakıyorlar. Kelepçeli muayeneyi dayatarak, 'hastaneye götüreceğiz' diyerek gün boyu ring araçlarında dolaştırarak, onları tekrar koğuşlarına alarak, ilaçlarını vermeyerek, diyetlerini yaptırmayarak, revire götürmeyerek, doktorlara soruşturma açıp daha sonraki tedavi süreçlerini engelleyerek bütün bu yöntemlerle aslında idam cezasını fiilen ve zamana yayarak uyguluyorlar."

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da cezaevindeki hastaların sevkinde sorunlar bulunduğunu söyledi.

Adli Tıp Kurumunun bir yasayla yeniden düzenlenmesini isteyen Gergerlioğlu, tıp fakülteleri ya da araştırma hastanelerinde cezaevindeki hastalar için rapor verilebilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA