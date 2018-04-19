Hdp Seçim Startını Mersin'den Verdi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Sandılar ki bizi hazırlıksız yakalayacak. Biz 40 yıldır hazırız, 40 yıldır bu yolda yürüyoruz" dedi.

HDP, seçim çalışmaları startını Mersin'den verdi. Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mersin'de bir düğün salonunda partililerle buluştu. Burada konuşan Temelli, seçim çalışmalarına Mersin'den başladıklarını söyledi. Seçimin 24 Haziran'da yapılacağını hatırlatan Temelli, "Sandılar ki bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Ancak yanıldılar, biz 40 yıldır hazırız bu yolculukta, 40 yıldır yürüyoruz. Bunlar HDP'yi tanımamış. Biz 1 Haziran günü büyük bir ders vermiştik, yine bir Haziran gününde ders vereceğiz. Seçimlere hazırız. 24 Haziran hesap sorma günüdür. Biz tüm Türkiye halklarının kurtuluşu için bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu ülkede Kürt sorunu çözülmeden hiçbir sorunun çözülemeyeceğini söylüyoruz. Seçimde gerekeni yapacağız. Korkuyorlar. Bu halktan korkuyorlar. Telaşları bu yüzdendir. Bizim hiçbir ülkenin sınırıyla bir derdimiz, bir hesabımız yok. Her ülkenin sınırı çizilmiş sınırdır. Bizim derdimiz barışın sınırıdır. Bizim derdimiz demokrasinin sınırıdır. Barışın sınırı evimizden, mahallemizden, iş yerlerimizden geçer. Eğer barış, demokrasi yoksa iş yoktur, AŞ yoktur. O yüzden barış ve demokrasi mücadelemiz birbirinden ayrılmaz. O yüzden her yerde barış diyoruz. Biz 40 yıllık mücadele geliyoruz. Bu mücadelemiz bu günde sürecek, yarında sürecek. Çünkü biz bu mücadeleyi toplumlaştırdık. İktidarı halklar götürür. Halklar sandıkta bu işi yapar. Demokrasi mücadelesiyle bunu yapar. Bunu götürebilmek için sandığımıza sahip çıkacağız. Biz sandığa sahip çıkarken bir demokrasi mücadelesi veririz. Şimdi de bunu yapacağız. Yan yana geleceğiz, gücümüze güç katacağız. Bütün baskılara rağmen biz başımız dik ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yükselteceğiz" dedi. - MERSİN