HDP Seçim Çalışmalarına Demirtaş'ın Tutuklu Olduğu Cezaevi Önüne Start Verdi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, parti olarak yürütecekleri seçim kampanyalarının startını Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi önünden verdi.

BAKANLIK GÖRÜŞMEYE İZİN VERMEDİ

Yapılacak açıklama öncesi Selahattin Demirtaş ile görüşmek üzere cezaevine giren Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye Adalet Bakanlığı tarafından izin verilmedi.

AÇIKLAMAYA DA İZİN ÇIKMADI

Selahattin Demirtaş ile görüşme taleplerini geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı'na iletmelerine rağmen yanıt verilmediğini söyleyen Buldan, bunun yanı sıra cezaevi önünde de açıklama yapmalarına izin verilmemesini eleştirdi.