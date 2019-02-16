Hdp Seçim Beyannamesini Açıkladı: Zaferin Büyüklüğünü Mücadelenin Zorluğu ile Ölçüyoruz

Halkların Demokratik Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı beyannameyi bugün Ankara'da açıkladı.

"Birlikte demokrasiye" sloganına sahip beyannameyi HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli anlattı.

Buldan, zaferin çiçekli yollardan geçmediğini, yürüdükleri yollarda engeller ve baskıların olduğunu söylerken "Zaferin büyüklüğünü mücadelenin zorluğu ile ölçüyoruz. Biz halkımızla birlikte hep zor olanı başarıyoruz. İmkansızlıklardan başarıyı çıkarıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine fütursuzca baskıya maruz bırakılan, kesintisiz her gün yönetici ve üyeleri gözaltına alınan bir parti yoktur" ifadelerini kullandı.

"Kentlerimizi kazanırsak Saray rejimi çözülecek ve mutlaka kaybedecektir" diyen Buldan, kayyum atanan belediyeleri geri almayı hedeflediklerini aktardı.

Temelli ise sözlerine açlık grevindeki siyasetçileri anarak başladı.

Türkiye'nin "çoklu bir kriz" içinde olduğunu belirten Temelli, "Siyasi, toplumsal, ekonomik kriz tüm ülkeyi sardı" dedi ve ekledi:

"Tüm bu krizin nedeni 17 yıldır iktidarda olan AKP ve onun başındaki zattır. Erdoğan'dır. Tekçiliği dayatmasıdır, Saray rejimini bu tekçi rejimi bu ülkeye reva görmesidir. Bu rejim her geçen gün bu ülkeyi içinden çıkılmaz bir yere doğru sürüklemektedir."

Sezai Temelli, yerel seçimde Türkiye'deki demokrasi güçlerine, emekçilere, kadınlara, STK'lara, sendikalara, hakkı kısıtlanmış tüm mağdurlara, hakkı elinden alınmış olanlara bir seçenek sunduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından basına dağıtılan 27 sayfalık beyannamede HDP'nin "Kapitalist üretimin ortaya çıkardığı iklim değişikliğine, kentin kırı yutmasına karşı mücadeleyi ve kentleri kömür, petrol, gaz, asfalt ve betona bağımlılıktan kurtaran politikaları" savunacağı belirtiliyor.