HDP SALDIRISININ ZANLISI ADLİYEDE
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HDP SALDIRISININ ZANLISI ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren O.G. (Onur Gencer) (27), adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren O.G. (Onur Gencer) (27), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 11.05 sıralarında, Çankaya semtindeki bir iş hanının 2'nci katında meydana geldi. Kattaki HDP İl Başkanlığı'na gelen mesleğinden ayrılmış eski sağlık çalışanı O.G., Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan ancak rahatsızlığı nedeniyle işe gidemeyen annesi Fehime Poyraz'ın yerine 1 günlüğüne kuruma çalışmaya gittiği öğrenildi. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dün partilileriyle İzmir'e gelerek olay yerinde açıklamalarda bulundu. Yanında öldürülen Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz'ın da bulunduğu Buldan, olayın soruşturulması gerekitğini vurguladı.

Emniyette verdiği ifadede O.G.'nin, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söylediği öğrenildi. O.G.'nin sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşağını belirttiği kaydedildi. O.G.'nin ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası O.G. ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Öte yandan HDP il binasında temizlik çalışmaları başladı. Sabahın erken saatlerinde binaya gelen parti üyeleri, hasar gören camları değiştirirken, içeride de temizleme çalışmaları devam ettiği aktarıldı.

HDP SALDIRISININ ZANLISI ADLİYEDE
HDP SALDIRISININ ZANLISI ADLİYEDE
HDP SALDIRISININ ZANLISI ADLİYEDE
HDP SALDIRISININ ZANLISI ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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