HDP PM Toplantısı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı Açıklaması
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HDP PM Toplantısı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
HDP PM Toplantısı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı Açıklaması

HDP Parti Meclisi (PM), kapatma davası karşısında, "hukuki ve siyasi meşru mücadele seçeneklerini uygulamak üzere" partinin Eş Genel Başkanları ile Merkez Yürütme Kuruluna yetki verdi.

HDP Parti Meclisi (PM), kapatma davası karşısında, "hukuki ve siyasi meşru mücadele seçeneklerini uygulamak üzere" partinin Eş Genel Başkanları ile Merkez Yürütme Kuruluna yetki verdi.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, 28-29 Mart'ta yapılan Parti Meclisi Toplantısı'nda, HDP'ye açılan kapatma davası görüşüldü. Toplantı sonrası, sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, Parti Meclisinin kapatma davası karşısında, partinin kilit rolünü ve iradesini koruyup büyüterek bütün hukuki ve siyasi meşru mücadele seçeneklerini uygulamak üzere Eş Genel Başkanlar ile Merkez Yürütme Kurulunu yetkilendirildiği bildirildi.

Davanın sadece HDP'ye değil HDP şahsında Türkiye'nin tüm demokratik toplumsal ve siyasal muhalefetine ve kazanımlarına karşı olduğu savunulan bildirgede, "HDP yoluna devam edecektir. HDP'yi savunacağız ve yaşatacağız. Bu fikriyatı ve bu fikriyatı yeşerten bütün kaynakların bize verdiği bu değerli emaneti en iyi şekilde koruyacağız. Bizden sonrakilere de en güçlü şekilde teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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