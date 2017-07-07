Hdp Parti Sözcüsü Baydemir: "Demirtaş'la Birlikte 6 Milyon İnsan Yargılanıyor"

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara Adliyesi'nde görülecek duruşması öncesi yaptığı açıklamada, "Demirtaş'la birlikte 6 milyon insan yargılanıyor" dedi.



HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara Adliyesi'nde görülecek duruşması



öncesi adliye önünde bir açıklama yaptı. Baydemir, muhalefetin sesinin yargı yoluyla kıstırılmaya çalışıldığını öne sürerek, "Sayın Selahattin Demirtaş, Eş Genel Başkanımız 2015 yılında yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı bugün yargılanıyor. Ama aynı zamanda Selma Irmak Diyarbakır'da yargılanıyor. Aynı zamanda Hukuktan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Aysel Tuğluk, Ankara Adliyesi'nde yargılanıyor. Bir nevi demokratik muhalefetin sesi yargı yoluyla, yargı baskısıyla kıstırılmaya çalışılıyor" ifadesini kullandı.



Bugün sadece yargılananın Demirtaş olmadığını söyleyen Baydemir, "6 milyon insanın seçme ve seçilme hakkı yargılanıyor. 6 milyon insanın gelecek umudu yargılanmak isteniyor. Hiçbirinizin şüphesi olmasın bu baskı rejimi mutlaka ama mutlaka bitecek" diye konuştu.



Baydemir, "Bugün bu ülke bütün çabalarına rağmen bir kez daha Avrupa Konseyinde izlenme sürecine alınmışsa bunun tek müsebbibi hükümet politikalarıdır. Eğer bir kez daha Avrupa Parlamentosunda müzakerelerin durdurulması kararı alınmışsa bu hükümetin politikaları sonucudur" dedi.



Duruşma nedeniyle Ankara Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. - ANKARA