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HDP Parti Meclisi toplandı

AA / Sefa Şahin - Haberler | Politika
HDP Parti Meclisi toplandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, siyasetin pazarlık değil müzakereler üzerine kurulması gerektiğini belirterek, "Müzakereden kastımız, toplumun bütün kesimleriyle iletişim kurmaktır.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, siyasetin pazarlık değil müzakereler üzerine kurulması gerektiğini belirterek, "Müzakereden kastımız, toplumun bütün kesimleriyle iletişim kurmaktır." dedi.

HDP Parti Meclisi (PM) Eş Genel Başkanlar Sancar ve Pervin Buldan başkanlığında bir otelde toplandı.

Sancar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, seçimler yaklaştıkça bütün sorunların seçim üzerinden tartışılmasını bir eksiklik olarak gördüklerini söyledi.

Seçimlerin önemini kabul etmekle birlikte buna gidilen süreçte toplumsal mücadele ve yaygın halk örgütlenmesinin vazgeçilmez olduğunu anlatan Sancar, "Bunun için de siyaset, pazarlık üzerine değil müzakereler üzerine kurulmalıdır. Müzakereden kastımız, toplumun bütün kesimleriyle iletişim kurmaktır." ifadesini kullandı.

Sancar, HDP'nin dar gelirliler ve gençler arasında hızla yükseldiğini, bu teveccühü ve güveni ileri taşımanın partisinin üzerine düşen bir görev olduğunu dile getirdi.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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