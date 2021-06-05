HDP Parti Meclisi toplandı
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HDP Parti Meclisi toplandı

HDP Parti Meclisi toplandı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bundan sonraki dönemde hayata geçireceğimiz mücadele programını, PM üyelerimizle enine boyuna tartışacağız ve yol haritamızı hep birlikte belirleyeceğiz.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bundan sonraki dönemde hayata geçireceğimiz mücadele programını, PM üyelerimizle enine boyuna tartışacağız ve yol haritamızı hep birlikte belirleyeceğiz." dedi.

HDP Parti Meclisi (PM) Eş Genel Başkanlar Sancar ve Pervin Buldan başkanlığında bir otelde toplandı.

Sancar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, siyasal gelişmeler ile yeni dönem demokratik mücadele programını ele alacaklarını bildirdi.

"Demokrasi İttifakı" çağrılarının soyut bir çağrı olmadığını aktaran Sancar, "Sanki HDP, yalnız bir partiymiş, gücü olmayan bir partiymiş gibi bu çağrıları da yardım için yapıyormuş gibi yaratılan algıların hepsi saçmadır, komiktir. HDP, Türkiye'deki demokrasi ve barış mücadelesini, özgürlük ve ekmek mücadelesini bütün baskılara rağmen kararlılıkla yürütmeyi başarmaktadır. Büyümeye ve büyüyerek yoluna devam etmeye azimlidir." ifadelerini kullandı.

Sancar, PM'de yeni mücadele programını belirleyeceklerine işaret ederek "Bundan sonraki dönemde hayata geçireceğimiz mücadele programını, PM üyelerimizle enine boyuna tartışacağız ve yol haritamızı hep birlikte belirleyeceğiz. Demokrasi, barış, ekmek ve özgürlük mücadelesinin öncülüğünü yapmaya hazırız. Parti Meclisi, bu kararlılığı ortaya koyacak tarihi bir toplantı yapmaktadır." diye konuştu.

"Kürtçe ana dilinde eğitim pedagojik olarak uygun değildir." görüşlerine tepki gösteren Sancar, ana dilde eğitimin temel talepleri olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Sancar, "Başta Kürt halkı olmak üzere, Türkiye'de bütün ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, ırkçılığa maruz kalanların, şiddete maruz kalan kadınların, geleceği elinden alınan gençlerin, doğaları talan edilen köylülerin, kuraklıkla geçim kaynakları kurutulan çiftçilerin partisiyiz." görüşünü savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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